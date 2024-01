Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Durante le feste natalizie, i Carabinieri del Comando di Verbania sono intervenuti in modo massiccio per vigilare sulla sicurezza stradale, considerato anche l’aumento del traffico sulle principali arterie stradali e la presenza di turisti nelle località montane.

L’esito dei controlli è di 6 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza e altri 3 per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamento. Tra questi, il tasso più alto lo ha fatto registrare un uomo fermato a Premosello Chiovenda a bordo di una bicicletta, con un tasso alcolico di 2,99 g/l. Un altro automobilista è stato trovato positivo all’alcool test, con un tasso oltre il triplo del consentito, dopo essersi schiantato con la propria auto contro un altro veicolo parcheggiato a Craveggia.