Davide Tabarini si dimette dal consiglio comunale di Crevoladossola

Durante il consiglio comunale tenutosi a Crevoladossola il 28 dicembre, il consigliere Davide Tabarini ha rassegnato le proprie dimissioni, dopo aver preso servizio professionale fuori zona.

Il sindaco Giorgio Ferroni ha ringraziato il consigliere tramite una nota, parlando a nome di tutta la giunta:

“Tutti noi lo ringraziamo di cuore per l’impegno che ha messo in campo in questi anni, non è certo facile trovare dei giovani che abbiano ancora la passione e la disponibilità di mettersi al servizio della comunità attraverso la Pubblica Amministrazione”, ha affermato il primo cittadino.

“Davide ha dimostrato questa passione, ma giustamente le scelte professionali e personali vengono prima di tutto. Gli auguriamo una carriera piena di soddisfazione e siamo sicuri che questo potrebbe essere un arrivederci”.

Tabarini sarà sostituito da Roberto Munizza: “Anche a lui vanno i nostri ringraziamenti – conclude Ferroni - per la disponibilità dimostrata e siamo certi che farà un ottimo lavoro nel nostro consiglio comunale già dalla prossima seduta a gennaio”.