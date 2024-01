Ottimo quarto posto per Giovanna Selva a Bolzano

Conferma di essere una delle grandi interpreti delle gare veloci l'ossolana Giovanna Selva, che a Bolzano, nella prestigiosa Boclassic di 5 km, ha ottenuto un brillante e significativo quarto posto. La gara, in 15'30'', è stata vinta dalla fuoriclasse del mezzofondo italiano Nadia Battocletti, che ha riportato i colori azzurri sul primo gradino di questa gara dopo ben 35 anni.

Secondo posto per Nelly Chepchirchir, battuta in volata, terza la vice campionessa mondiale di mezza maratona, Margaret Chelimo Kipkempoi. Per la Selva, in forza ai Carabinieri, una prova che dà fiducia in vista della stagione dei cross.