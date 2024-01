Il Colibrì: in arrivo un 2024 ricco di attività

L'associazione Colibrì apre le porte del 2024 con un'entusiasmante campagna di tesseramento, rendendo accessibili a tutti i soci la vasta gamma di attività proposte. La tessera ha un costo di 5 Euro annui ed è possibile farla direttamente al circolo, che si trova in Via Giacomo Leopardi a Domodossola, oppure sul sito.

Il circolo, che copre diversi settori, offre pranzi per la pausa lavorativa, aperitivi semplici, cene a tema periodiche e cene con live o karaoke. Ma non è solo questo, l'associazione si impegna attivamente nel supportare artisti attraverso progetti innovativi come "i'm free live session", spettacoli di stand-up comedy con tematiche sociali.

Per gli amanti delle lingue, il Colibrì offre settimanalmente conversazioni in tedesco, spagnolo, inglese e italiano per stranieri. E per chi vuole esplorare il proprio lato creativo, ci sono laboratori di costruzione con cartapesta e argilla, laboratori teatrali per tutte le età e il "Cerchio delle Donne" che si riunisce mensilmente.

Il Colibrì, con l'acquisto di 5000 volumi, ora funziona anche come biblioteca, offrendo non solo la possibilità di prendere in prestito libri ma anche uno spazio dedicato allo studio e alla lettura.

In estate viene sfruttato lo spazio esterno e si organizzeranno tanti eventi a tema, artistici e non solo tra cui il Balafest e la proiezione degli Europei.

La solidarietà è una parte fondamentale dell'associazione. A breve sarà sistemato il campo da minigolf, e sarà accessibile a scuole e chiunque sia interessato. Per tutte le informazioni su attività e corsi è possibile contattare Fabrizio al numero 3497090801.