Covid vs influenza: come cambiano i sintomi?

Nel periodo invernale, nel corso del quale si passa parecchio tempo in spazi chiusi, si è maggiormente soggetti agli attacchi da parte di patogeni come i virus. Tra quelli che preoccupano di più, spiccano indubbiamente il Covid e l'influenza.

I sintomi sono simili e, in alcuni casi, possono essere difficili da distinguere.

Premettiamo il fatto che, per togliersi qualsiasi dubbio, è il caso di sottoporsi al tampone, il principale strumento per capire se è in corso un'infezione da SARS-CoV-2.

In attesa, come già accennato, è essenziale soffermarsi sui sintomi, sulle peculiarità e sui tempi relativi alla durata e all'incubazione. Nel caso dell'influenza, l'incubazione va da 1 a 4 giorni dal contatto con il soggetto infetto.

I sintomi comprendono la febbre alta e improvvisa, un generale senso di stanchezza, dolori muscolari, ma anche mal di gola e tosse stizzosa.

Nel caso del Covid, i tempi di incubazione sono leggermente più lunghi e vanno dai 2 ai 7 giorni. La grande differenza rispetto al quadro sintomatologico riguarda la compromissione di gusto e olfatto - condizioni scientificamente note come ageusia e anosmia - uno dei segnali tipici dell'infezione da SARS-CoV-2 e l'insorgenza di sintomi gastrointestinali.

Per amor di precisione, è il caso di ricordare che questi ultimi possono presentarsi anche in caso di influenza, ma riguardano soprattutto i pazienti di età pediatrica.

Differenze importanti riguardano anche l'intensità, in particolare del mal di gola che, nei quadri di infezione da SARS-CoV-2, può rivelarsi particolarmente fastidioso.

Il Covid, come ben si sa, nei soggetti con sistema immunitario già compromesso o problematiche polmonari può comportare anche l'insorgenza di difficoltà respiratorie.

Per avere un'idea ancora più chiara delle differenze - e per proteggere le persone care in questo periodo all'insegna dei contatti frequenti per via degli auguri - è bene fare il punto anche sui periodi in cui si è contagiosi.

In caso di virus influenzale, si parla di un lasso di tempo che, idealmente, va dal giorno precedente al palesarsi dei sintomi ai 3 - 4 iniziali di malattia.

Pure i soggetti affetti da Covid possono contagiare prima che i sintomi facciano la loro comparsa. La loro infettività arriva a un picco il giorno prima che la sintomatologia si palesi e, in linea di massima, tende a rimanere alta per circa una settimana.