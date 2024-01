A Premosello il rogo scaramantico della "Carcavegia"

Una tradizione antichissima, un rito benaugurale per salutare il nuovo anno e dal sapore scaramantico. La sera del 5 gennaio a Premosello Chiovenda e nella vicina frazione di Colloro si celebrerà la "Carcavegia". Due falò saranno accesi in contemporanea in cima ai quali saranno posizionati due fantocci, che rappresentano "il vecchio e la vecchia", cioé le persone più anziane del paese.

I fantocci, dalle dimensioni naturali e confezionati con paglia e abiti vecchi, saranno bruciati al rogo alle 21.00 di venerdì 5 gennaio. La festa a Premosello però inizierà già nel pomeriggio per i bambini, con il ritrovo in piazza dalle 14.15 con corni e campanacci. Si partirà per il tradizionale giro con i fantocci che andranno a trovare i protagonisti della serata. Alle 21 il rogo, in piazza Bonzani, dei due manichini che rappresentano l'uomo e la donna più vecchi che abitano a Premosello e il cui nome, cognome e data di nascita vengono scritti su un cartello appeso al collo dei fantocci. La festa proseguirà poi al Circolo Acli e saranno offerti vin brulé, cioccolata calda e dolci. Durante la serata sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2023 alla Pro Loco.