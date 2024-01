''Non sarà un buon anno per le famiglie per colpa degli aumenti''

Care concittadine e cari concittadini di Villadossola: Buon Anno dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa. Purtroppo per le famiglie che hanno dei figli che usufruiscono del servizio scolastico di mensa e trasporti non sarà un buon inizio d'anno perché la Giunta Comunale ha deciso di aumentare le tariffe dal 1° gennaio. Con una richiesta di modifica (un emendamento alla decisione presa dalla maggioranza) abbiamo cercato di bloccare questi aumenti. Purtroppo ci hanno bocciato la richiesta: prima di tutto per un’incoerenza nel contenuto. Abbiamo allora proposto un atteggiamento di "buona volontà" chiedendo al sindaco e agli assessori di destinare una parte della loro indennità mensile (il sindaco Toscani percepisce euro 4.002 al mese : il sindaco di Verbania ne percepisce 3.300) per togliere questi aumenti in questo periodo di particolare difficoltà sociale ed economica. Tale ipotesi non è stata presa in considerazione. Abbiamo infine chiesto di rimodulare le cifre per venire incontro alle esigenze di chi si trova più in difficoltà. Ci è stato risposto che questa possibilità è stata valutata, ma purtroppo le disposizioni di legge sui "servizi a domanda individuale" devono prevedere delle entrate per il Comune proporzionate ai costi sostenuti. Pertanto gli aumenti decisi dall’Amministrazione Toscani verranno applicati. Però, a questo punto, ci è d'obbligo evidenziare quanto riportato nella Deliberazione n. 317/2019/PAR/Fonte (TV) de La Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Veneto nell’adunanza del 22 ottobre 2019 : il Collegio… statuisce che la necessità di erogare il servizio erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono all’Ente di agevolare l’utenza del servizio di trasporto scolastico, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa, purché il tutto avvenga a due condizioni: 1. che la riduzione o esenzione abbia luogo in virtù della individuazione di meccanismi trasparenti e debitamente motivati di graduazione della contribuzione degli utenti; 2. che non sia messo a rischio l’equilibrio complessivo del bilancio dell’Ente. In definitiva: gli aumenti decisi dalla Giunta Toscani si potevano anche non attivare !

(per completezza di informazione, nel Comune di Verbania il trasporto scolastico è gratuito; le tariffe mensa sono: per primo figlio € 4,70 contro € 5,10 di Villa e per il secondo figlio € 3,50 contro €4,90 di Villa).

Buon 2024.

Il Gruppo consiliare Uniti per Villa