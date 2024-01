Studenti plusdotati e a rischio di ritiro sociale in Piemonte, dalla Regione 105 mila euro

Grazie alle risorse destinate dall'Assessore all'Istruzione e Merito Elena Chiorino, sono stati assegnati contributi per 105 mila euro a 5 scuole sede di Cts (Centri Territoriali di Supporto) per interventi psicopedagogici a favore degli studenti con plusdotazione cognitiva e degli studenti a rischio di ritiro sociale.

Le scuole sede di Cts coinvolte potranno così realizzare due tipologie di interventi, rivolti a due target diversi: progetti per supportare lo sviluppo cognitivo ed emotivo degli studenti ad alto potenziale cognitivo (plusdotazioni) e progetti per prevenire e contrastare il ritiro sociale degli studenti.

“Aiutiamo gli studenti in difficoltà a ritrovare fiducia in loro stessi e a superare i traumi che spesso provocano l'isolamento dal resto della classe e da tutti i contesti relazionali. Ritengo sia fondamentale alimentare le capacità dei più bravi e sostenere i più fragili grazie a percorsi personalizzati. La scuola deve tornare ad essere un ascensore sociale che non lascia indietro nessuno: investiamo sul futuro dei nostri ragazzi e sulla crescita degli adulti di domani” dichiara l'Assessore regionale Elena Chiorino.

LE RISORSE

Il contributo complessivo per entrambe le tipologie di progetti ammonta a 105 mila euro, di cui 70 mila ripartiti tra 5 scuole per progettazioni a favore di studenti con plusdotazioni cognitive; 35 mila euro sono destinati alle stesse scuole per progetti a favore di studenti a rischio di ritiro sociale

LE SCUOLE BENEFICIARIE

I finanziamenti per i progetti a favore di studenti con plusdotazione cognitiva saranno destinati all'Istituto superiore Gobetti Marchesini Arduino (CtsS di Torino) che riceverà 30 mila euro; 10 mila euro andranno a ciascuna delle altre 4 scuole sede di Cts: Istituto Comprensivo Grandis di Cuneo, Itis Cobianchi del Vco, Istituto Superiore Sella di Biella, Istituto Professionale Statale Pastore di Vercelli.

Per i progetti destinati a studenti con rischio di ritiro sociale, le stesse scuole riceveranno le risorse così distribuite 15 mila euro alla scuola sede di Cts di Torino, mentre ciascuna delle altre 4 scuole sede di Cts riceverà 5 mila euro.

I progetti dovranno essere realizzati nell’arco dell’anno scolastico 2023-2024.