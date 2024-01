''Con una squadra così dobbiamo lottare per i play off''

‘’L’ultima volta con questa maglia avevo sette anni e la società si chiamava ancora Valdossola. Sono contento di essere ritornato a Domo’’. Così parla Moreno Ceschi, una delle punte più prolifiche del campionato di Promozione. Dopo una breve esperienza al Città di Baveno, l'ossolano ha deciso di rientrare in Ossola, accasandosi alla Juventus Domo che cercava una punta da gol viste le difficoltà ad andare in rete.

‘’Ringrazio il Baveno per l’opportunità che mi ha dato ma volevo tornare a casa’’ dice dopo aver chiuso la sua breve esperienza sul lago. Partito 'carico' di gol per Baveno Ceschi - dopo la bella esperienza di Piedimulera - Ceschi ha trovato alcune difficoltà che lo hanno spinto, nella campagna di mercato invernale, a virare sulla Juventus Domo, che a sua volta cercava un attaccante. Anche se Moreno vera punta da area non è visto che gli piace spaziare dalla metà campo in avanti.

‘’Dai primi allenamenti in granata ho visto giocatori molto validi anche davanti anche se le statistiche non sono positive - dice Ceschi - . Se riusciamo ad avere la carica giusta possiamo lottare per i play off con una squadra così. Dobbiamo ingranare la marcia. Non è una questione di singoli giocatori: se c’è la squadra viene fuori anche il singolo. E qui ci sono ragazzi molto validi per fare bene’’.