Il cameriere guadagna poco? Un falso mito da sfatare

Il cameriere è sempre stato un lavoro bistrattato, una sorta di ripiego, anche perché si pensa che sia sottoposto ad orari massacranti e che sia pagato con retribuzioni molto basse. In realtà questo è un falso mito che deve essere sfatato. Sicuramente chi svolge questo lavoro deve avere una grande flessibilità e adattabilità, poiché possono essere richiesti turni serali nei ristoranti senza sapere con esattezza l'orario di chiusura; inoltre è anche vero che, almeno fino a qualche tempo fa, queste figure non erano adeguatamente tutelate da un punto di vista normativo e contrattuale.

Oggi però la figura del cameriere è inquadrata all'interno del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) che prevede retribuzioni minime e massime da riconoscere al lavoratore a seconda del livello e delle responsabilità. Nel settore della ristorazione si possono usare diversi contratti, ma il più comune è il Contratto del Turismo.

I camerieri senza esperienza inizialmente vengono inquadrati ai livelli più bassi, come il 7 e il 6, dove devono svolgere attività molto semplici con conoscenze professionali elementari. Salendo ci sono i livelli 5, 4, 3, 2 e 1 e infine il livello quadro B, per i vice-direttori e i manager, e il livello quadro A per chi ha anche funzioni direttive.

Si va dai 1.200 euro per i camerieri alle prime armi agli oltre 2.000 euro per chi ha un livello contrattuale di quadro A o quadro B. Qualunque cameriere, partendo dal più basso livello del contratto, può fare carriera e ambire a posti di maggiore responsabilità e meglio retribuiti.

Al di là del CCNL, ci sono altri aspetti che possono influenzare la retribuzione finale del lavoratore. Uno di questi è il luogo di lavoro, cioè la località, e secondo alcuni dati i guadagni sono maggiori al Nord che al Sud Italia.

In particolare la ricerca cerco lavoro a Milano come cameriere è tra le più digitate, poiché il capoluogo lombardo ogni anno attira molti turisti grazie ai numerosi negozi della moda e ai tantissimi eventi legati al mondo del fashion, dello spettacolo, dell'imprenditoria e dello sport.

Altrettanto importanti sono il ruolo e la tipologia di locale: uno chef che lavora da tanti anni in un ristorante stellato percepirà ovviamente di più rispetto ad un cameriere che è alla sua prima esperienza in una pizzeria o una trattoria locale.

Altro fattore che incide sulla retribuzione del cameriere è la tipologia di lavoro, che può essere fisso o stagionale. I camerieri che lavorano solo in una stagione, invernale o estiva, devono sacrificare le feste e generalmente lavorare fino a tardi, quindi possono ambire a paghe maggiori, dovendo però fare i conti con una maggiore precarietà nel resto dell'anno.

Infine c'è un aspetto assolutamente da non sottovalutare: le mance. Sono guadagni extra che possono contribuire a far lievitare in maniera notevole la retribuzione di un cameriere.