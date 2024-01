La città piange Pier Giorgio Sedioli, ''uno di quelli della via Milano''

Villadossola piange Pier Giorgio Sedioli, ‘’uno di quelli della via Milano’’. Si è spento a 72 anni, lascia la moglie Marisa, il cognato Massimo con Anna e la suocera Albina.

Giorgio lascia di sé un ottimo ricordo. Una persona briosa e piena di vita sino al giorno in cui un incidente sul lavoro gli ha stravolto la vita.

Ha vestito per un campionato la maglia della Virtus Villa, ma che è stato protagonista per molti anni dei partecipati sismi tornei dell’oratorio di Villadossola, ove si affrontavano a volte i quartieri cittadini. Un giocatore dotato di una buona tecnica, con un sinistro alla ‘Corso’; una pedina fondamentale di quella squadra della Via Milano dove giocava in coppia con gli amici del quartiere, Giorgio Rinaldi in primis.

L’ultimo saluto venerdì pomeriggio con una benedizione nella casa funeraria Mandrini di via Fabbri 15 a Villadossola.