La parrocchia di San Lorenzo di Bognanco, come ogni anno in occasione delle feste natalizie, ha invitato tutti i cittadini a creare un mini presepe artigianale da esporre in chiesa.

Il 6 gennaio, per la festa dell'Epifania, al termine della messa delle 9.45 sarà consegnato un attestato a tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa.