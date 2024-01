I Vigili del fuoco di Domo di nuovo dotati di autoscala

E’ rientrata sul territorio l'autoscala in dotazione al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Domodossola.

"Promessa mantenuta – dichiara l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali -. Avevamo promesso che l'autoscala sarebbe tornata e così è stato. Adesso l’impegno sarà di farla rimanere.





Ringrazio per l’intervento il Sottosegretario di Stato all'Interno Nicola Molteni che mi ha dato una mano decisiva per riportarla a casa, risolvendo i problemi burocratici, dovuti ad una serie di collaudi obbligatori previsti per questa tipologia di automezzo. Ringrazio inoltre i Vigili del Fuoco di Domodossola che questo pomeriggio mi hanno così gentilmente accolto – conclude Panza”.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.