Meteo: in arrivo un'ondata di freddo, ma ancora niente neve

“La sensazione è che stiamo avendo un altro inverno disastroso sotto l'aspetto climatico, i pochi centimetri caduti qualche giorno fa hanno dato solo l'illusione che le cose potessero cambiare; invece, ci aspettano altre perturbazioni poco incisive”. Così afferma Meteolive Vco, secondo cui anche per questo fine settimana ci sarà una grave mancanza di neve, anche se è in arrivo una perturbazione di aria fredda. “Tempi duri per le località sciistiche, ma nei prossimi giorni potranno usufruire dell'aria fredda in arrivo e produrre neve artificiale. Oltre al calo delle temperature, grazie all'aria fredda in arrivo, che dovrebbe iniziare dal 5 gennaio, passerà anche una perturbazione, al momento troppo bassa nel Tirreno per portare abbondanti precipitazioni sul Verbano-Cusio-Ossola. Transiterà tra il giorno 5 e 6 portando pioggia e neve dai 1000 m”.

“Dal giorno 6, sulla coda della perturbazione, arriverà aria più fredda portando le temperature al di sotto delle medie stagionale per un periodo di giorni che va dal 7 al 12 del mese – prosegue Meteolive Vco - Niente di eccezionale, ondata di aria fredda artico continentale con una massima anomalia negativa di 6-7°C medi per un solo giorno a circa 1500 m, poi si ritornerà in media per poco prima di metà mese. Nel mezzo, per il giorno 8 e 9, potrebbe arrivare una nuova perturbazione con neve a bassa quota, da rivedere nei prossimi giorni con i modelli meteo aggiornati”.