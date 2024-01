Via ai saldi invernali: previsto un giro d'affari di 5,5 miliardi di euro

Scattano oggi – 5 gennaio - i saldi invernali. Secondo un’indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, per il 2024 il giro d’affari previsto per l’occasione si aggira intorno ai 5,5 miliardi di euro, con una spesa pro-capite di circa 183 euro. Si tratta di una previsione in linea con i valori registrati lo scorso anno, che dunque conferma l’importanza delle vendite di fine stagione per tutti i settori del commercio.

Tra i prodotti più gettonati dai consumatori senza dubbio abbigliamento e calzature, soprattutto dopo aver sofferto le temperature climatiche atipiche per la stagione. Ambiti anche i beni tecnologici, articoli sportivi, prodotti enogastronomici e per la casa.

La durata dei saldi è solitamente di 60 giorni, ma alcune regioni hanno deciso di allungare il calendario delle vendite a 90 giorni.