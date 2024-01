Per la Varzese l'obiettivo resta la salvezza

Bilancio di fine anno anche per la Varzese. I granata del presidente Livio Spertino hanno conseguito una bella salvezza nella stagione scorsa nel campionato di Prima Categoria, senza passare dai playout, poi in estate il divorzio da mister Lipari, che dopo sei anni ha deciso di provare una nuova avventura a Ornavasso. Sulla panchina divedrina è così arrivato Roberto Chiaravallotti, voglioso di riscatto dopo la sfortunata retrocessione della stagione precedente con la Crevolese.

Mister Chiaravalotti, si è chiuso un girone di andata positivo:

“La prima parte di stagione è stata in linea con le aspettative, certo chiudere con una vittoria a Ornavasso ci ha dato molta soddisfazione e una iniezione di fiducia in più. I 17 punti conquistati sono un buon bottino, anche i tanti pareggi che abbiamo ottenuto sono tutti punticini che ci faranno comodo”.

Cosa vi augurate per il girone di ritorno?

“Di ripetere le prestazioni e i risultati di questo girone di andata. L’anno scorso 34 punti furono sufficienti per la salvezza diretta, quest’anno non lo so perché è un campionato strano, ma anche salvarci ai playout andrebbe benissimo. Siamo consapevoli che squadre come Piedimulera e Vogogna, che in questo momento sono vicine a noi, hanno un tasso tecnico diverso, ma noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, senza guardare agli altri”.

Avete concluso qualche trattativa in questo mercato invernale?

“Non abbiamo fatto grandi operazioni, mi ha fatto piacere il ritorno di Ciocca, rientrato dopo l’esperienza di Piedimulera. Anche lui, come tanti componenti della mia rosa, è un ragazzo di Varzo che gioca volentieri per la squadra del suo paese, in un gruppo molto affiatato. In questi giorni di festa gli stessi giocatori hanno insistito per allenarsi, è un bel segnale”.