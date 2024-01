Far rivivere i presepi per riscoprire le vecchie tradizioni

Rivalorizzare i presepi e le piccole composizioni natalizie, creazioni che negli anni passati caratterizzavano alcuni rioni di Villadossola. Piccole ‘opere’ realizzate lungo le vie, nelle piazzette, sulle strade: dalla Noga a Falghera, dal Crotto al Ponte, dal Piaggio a Funtana ad Girun. Per rivivere il Natale tra la gente, per riscoprire vecchie tradizioni.

L’idea è venuta al villadossolese Beppe Fusè che l'ha rilanciata online, trovando subito il sì dell’assessore al commercio, turismo e tempo libero, Maurizio Gianola.

Scrive Fusè: ‘’In un mondo dove si ha sempre lo sguardo fisso sopra un monitor di un freddo telefono, dove si è perso il senso di gustare le cose in tranquillità, dove la frenesia ci fa correre, a piedi, in macchina, dove lentamente si perdono i veri e reali valori della vita, si possono passo dopo passo riscoprire piccole cose, che riempiono una giornata grigia, che ci scaldano il cuore anche in un freddo giorno di gennaio,tra frazioni di un paese che lentamente muore, si può e si deve ancora cercare di risollevarsi, di provare a cambiare, magari non perdendo quelle tradizioni centenarie o attuali, perché a volte anche solo ritrovarsi in una piazza o in una via a parlare o a guardare le piccole cose, ascoltare un coro o un gruppo musicale, una ricorrenza, ci fa stare bene con tutti e con noi stessi’’

La risposta dell'assessore non si è fatta attendere: ‘’Mi sono fatto un nodo al fazzoletto, vediamo di ripristinare per il Natale prossimo questa bella iniziativa, cercando di farla diventare tradizione’’.

Intanto l'importante e storico presepio della Noga è già stato oggetto di una bella iniziativa in occasione delle feste natalizie: il libro realizzato dal fotografo locale Mario Pasqualini.

Non molto distante da Villa, a Crodo, è bastato poco per creare dal nulla l’iniziava dei presepi nell’acqua, che da alcuni anni è diventata un'attrazione e anche una opportunità di richiamo turistico.