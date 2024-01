Uil Fpl Vco proclama uno sciopero degli specialisti ambulatoriali

La segreteria territoriale di Uil Fpl Vco ha deciso di proclamare, per il 12 gennaio, uno sciopero per protestare contro l’operato della direzione generale dell’Asl Vco. Queste le parole del sindacato:

“La Uil Fpl del Vco, viste le posizioni della direzione generale dell'Asl Vco, che imperterrita continua sulla sua strada fallimentare volta a penalizzare tutta la dirigenza sanitaria, ha proclamato uno sciopero generale degli specialisti ambulatoriali interni per il 12 gennaio 2024.

Se tale posiziona continua - noi ne abbiamo la certezza visti i sei scioperi, senza alcun risultato, proclamati tra il settembre 2022 e il giugno 2023 - alzeremo, ancora una volta, l'asticella dello scontro e per i giorni 8 e 9 febbraio 2024 proclameremo uno sciopero generale di 48 ore consecutive e contestualmente, categoria per categoria, inizieremo lo stato di agitazione in tutta la regione Piemonte.

Il sindacato Uil c'era prima che questa amministrazione arrivasse, c’è mentre questa amministrazione governa, molto male per quanto ci riguarda, e, ci sarà anche dopo che questa amministrazione lascerà l'incarico.

Si allega la nota di proclamazione dello sciopero inviata alla regione Piemonte, al Prefetto di Verbania, alla commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali e all’Asl Vco.”