Corsi online gratuiti di conversazione tedesca e inglese con Ars.Uni.Vco.

Due corsi per conversare in lingua inglese e in lingua tedesca su argomenti di ampio respiro, e un corso base per imparare i fondamenti del tedesco. Li propone Ars.Uni.Vco e partiranno nelle prossime settimane. Sono tutti e tre gratuiti e riservati agli associati, ma è possibile aderire all'associazione con la quota base (50 euro) per usufruire sia di questa, che di tutte le altre iniziative che saranno promosse nel corso dell'anno.

I due corsi di conversazione, in tedesco e in inglese, sono rivolti a tutti coloro che desiderano migliorare la propria capacità di dialogo. Ogni settimana un tema differente su cui conversare per poter allenare la comprensione orale e acquisire scioltezza nella lingua parlata grazie alla presenza e supervisione di un docente che accompagnerà durante tutto il percorso. Per ciascun tema gli studenti riceveranno via mail alcuni spunti testuali e video da cui partire per dialogare. Ecco i dettagli dei due corsi:

English conversation class - corso di conversazione inglese Si struttura in 6 incontri ONLINE il lunedì dalle 18.30 alle 19.30 a partire dal 19 febbraio 2024. Posti limitati - iscrizione obbligatoria entro mercoledì 14 febbraio 2024.

Deutsches Café – Konversationskurs, corso di conversazione tedesca Si struttura in 6 incontri ONLINE, il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 a partire dal 22 FEBBRAIO 2024. Il corso è gratuito per tutti gli associati 2024. Posti limitati - iscrizione obbligatoria entro venerdì 16 FEBBRAIO 2024.

Il terzo corso proposto è invece di tedesco base e si rivolge a coloro che desiderano avvicinarsi alla lingua e alla cultura tedesca per imparare a riconoscere e comprendere brevi messaggi, a interagire attraverso semplici frasi. Si struttura in incontri settimanali online tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 a partire dal 24 gennaio 2024. I primi incontri saranno dedicati alle regole base della grammatica tedesca - dai pronomi personali e verbi ausiliari fino ad arrivare alla declinazione degli aggettivi e alla coniugazione dei verbi forti, deboli e modali -, mentre gli ultimi due saranno interamente dedicati al dialogo, così da poter sperimentare quanto appreso. Durante il corso verrà inoltre fornito materiale video di approfondimento. Posti limitati - iscrizione obbligatoria entro venerdì 19 gennaio 2024