Le previsioni meteo per il fine settimana

Dopo la nevicata, fino a basse quote, di ieri, in giornata si avranno residue precipitazioni. "Grazie allo spostamento verso est della perturbazione i fenomeni andranno ad esaurirsi a partire da ovest e - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - avremo ancora qualche precipitazione residua solo sulla parte orientale, ma con un rinforzo dei venti in montagna e condizioni di foehn limitate alle vallate. A causa della vicinanza del vortice depressionario al Piemonte, nelle giornate successive il cielo sarà ancora nuvoloso con qualche debole precipitazione sparsa sulla parte sud domani e sulla parte occidentale lunedì".

SABATO 6 GENNAIO 2024

Nuvolosità: cielo nuvoloso con possibili temporanee schiarite nel pomeriggio sulle pianure. Foschie e locali nebbie in pianura nelle prime ore del mattino. Precipitazioni: deboli residue sul settore orientale al primo mattino, nevose a ridosso dell'Appennino oltre i 1000 m e sulle alpi settentrionali oltre i 1400 m, in esaurimento nel corso della mattinata. Sul settore appenninico deboli precipitazioni sparse nel pomeriggio. Zero termico: in aumento fino a 1700-1800 m e lieve calo in serata. Venti: da nord a tutte le quote, moderati sui rilievi settentrionali e meridionali, più deboli su quelli occidentali; deboli in pianura, con condizioni di foehn dalla tarda mattinata nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali fino ai settori collinari di alto Vercellese e Novarese

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso. Precipitazioni: deboli sul settore meridionale della regione, con quota neve oltre i 1000-1100 m. Zero termico: in calo fino a 1200-1300 m sul basso Piemonte e sui 1400-1500 m sul resto della regione. Venti: moderati dai quadranti settentrionali in montagna, con rinforzi forti su Alpi Lepontine e Pennine e sui rilievi meridionali. Deboli da nord in pianura con rinforzi sulle zone orientali al mattino. Condizioni di foehn in Val d'Ossola e nelle vallate nordoccidentali, in attenuazione nel pomeriggio