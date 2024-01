Crodo, Daoro ha le idee chiare: “Se non ci salviamo è un fallimento”

Va in archivio il 2023 del Crodo, un anno importante per il sodalizio antigoriano, che è tornato in Prima Categoria dopo avere dominato il proprio girone di Seconda nella stagione scorsa.

Il girone di andata si è chiuso con i rossoverdi al penultimo posto, in compagnia della Pernatese, ma con ben dieci punti di margine sul Comignago ultimo.

Questo il bilancio dell’allenatore Davide Daoro:

“La prima parte del 2023 è stata fantastica, una vittoria in campionato che resterà sempre indelebile nei nostri ricordi. Anche l’inizio di stagione nella nuova categoria è stato buono, poi però ci siamo un po’ inceppati e abbiamo chiuso male il girone di andata”.

Cosa è successo nell’ultimo periodo?

“Non lo so, negli ultimi tempi ho percepito un po’ di malumore interno, poi dopo l’arbitraggio assurdo patito durante la partita contro il Villa mi era scesa la catena e mi sono messo in discussione in prima persona. Abbiamo avuto un confronto franco e aperto tra società, allenatore e giocatori, e abbiamo deciso di proseguire tutti insieme, uniti con l’obiettivo della salvezza”.

Dal mercato invernale è arrivato qualche rinforzo?

“Abbiamo preso solo il giovane Oukidi, in uscita dalla Juve Domo. Per il resto vogliamo andare avanti con questo gruppo, contando sulle nostre forze per salvarci. Credo che le avversità dell’ultimo periodo possano averci rinforzato e dato la spinta giusta per il girone di ritorno”. Credete in questa salvezza? “Certamente! Forse in questi mesi è passato il messaggio che se il Crodo retrocede non è un dramma: non è assolutamente così, se retrocediamo sarà un totale fallimento, per la società, per i giocatori e per il sottoscritto. Faremo di tutto per salvarci, anche per non buttare al vento ciò che abbiamo conquistato nella straordinaria stagione passata”.