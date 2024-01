Dalla Regione altri 7,5 milioni per sostenere le associazioni culturali

“A metà dicembre ci eravamo impegnati a saldare entro la fine dell’anno un’ulteriore quota di contributi per le associazioni culturali e l’abbiamo fatto: la ragioneria ha emesso pagamenti per 7,5 milioni di euro che si aggiungono ai 9 milioni pagati a inizio dicembre”. Così gli assessori regionali al Bilancio e alla Cultura, Andrea Tronzano e Vittoria Poggio, in una nota nella quale annunciano lo stanziamento di nuovi fondi della regione Piemonte a favore delle associazioni culturali.

“Dall’inizio dell’anno – proseguono gli assessori – abbiamo saldato oltre 67 milioni di euro destinati a più di 2 mila beneficiari, nonostante le difficoltà nei flussi di cassa attesi dalla Regione”, ribadiscono gli assessori.

Tronzano e Poggio ricordano poi l’impegno di questa amministrazione nel sostegno alla cultura in ogni sessione di bilancio e la convocazione del tavolo per la cultura il prossimo 17 gennaio a riprova, ricorda l’assessore Poggio, “del confronto con il mondo culturale che in questi anni non è mai mancato: sarà l’occasione per costruire le future strategie culturali e amministrative volte a operare al meglio”.

“Il ritardo dei pagamenti - aggiunge l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - è un problema che, pur trascinandosi da diversi quinquenni, non ha impedito a questa amministrazione di mantenere l’impegno politico ed economico di sostenere tutte le attività culturali della nostra regione, impegnandoci a saldare, nel 2020, in piena pandemia, contributi delle annualità 2017, 2018 e 2019 che erano rimasti inevasi”.