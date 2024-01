Ottimi risultati per l'ossolano Maurizio Oioli alla guida delle nazionali di skeleton e bob

Trasferta a Saint Moritz per le nazionali di skeleton e bob, guidate dall'ossolano Maurizio Oioli, diventato l'uomo simbolo e punto di riferimento delle due discipline. Sotto la sua guida, lo skeleton azzurro ha compiuto enormi passi in avanti, avvicinando le potenze mondiali: dopo lo storico argento di Bagnis lo scorso anno ai Mondiali, quest'anno c'è stata la conferma dello stesso Bagnis ai vertici e la consacrazione di Valentina Margaglio, sul podio ad Igles con un grande secondo posto nella gara che ha visto anche il diciottesimo posto della "nostra" Alessia Crippa.

Nel bob ad inizio stagione, in Cina, il quartetto azzurro è salito sul podio 17 anni dopo l'ultima volta, a Lake Placid: impresa firmata dall'equipaggio guidato dall'altoatesimo Baumgartner.

“Sono molto contento per questi primi mesi di stagione - le parole di Oioli dalla Svizzera - perché abbiamo riportato il bob ad ottimi livelli, con gli equipaggi sempre nei dieci, con alcuni piazzamenti nei cinque e con lo storico podio in Cina. L'obiettivo è riuscire a centrare una top five ai Mondiali di Altenberg di febbraio. Diverso è il discorso per lo skeleton, dove le aspettative sono superiori: mi aspetto di lottare per il podio sia in campo maschile che femminile ai mondali, diciamo che mi accontenterei (ride, ndr) di una medaglia individuale e di una nella staffetta mista”.

“A medio termine poi il focus non può che essere sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove vogliamo essere competitivi in tutte le gare ed in tutte le discipline”, sottolinea Oioli. Con cui inevitabile è una riflessione sulla tanto chiacchierata pista proprio per la rassegna a cinque cerchi.

“Attendiamo la risposta del Cio, a fine mese - così il commissario tecnico - per capire se l'ipotesi della pista a Cortina rivista e ridimensionata sia percorribile o meno. Certo che per il nostro movimento necessiterebbe di un impianto dove potersi allenare ed averlo in Italia sarebbe fondamentale, oltre che ad essere un enorme vantaggio in vista delle Olimpiadi”.