Vco Trasporti tenta il raddoppio dei bus: sul tavolo la proposta di acquisire Comazzi

Tornerà presumibilmente d’attualità quest’anno anno la proposta di Vco Trasporti, che non è passata nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Verbania del 2023 a causa della mancanza del numero legale, di acquistare l’azienda privata di autobus Comazzi. Vco Trasporti, va detto, è società consortile, i cui azionisti sono 46 Comuni.

L’idea è sostanzialmente quella di raggiungere, dopo l’acquisizione, quei territori che oggi non serve – le valli dell’Ossola e il Novarese – migliorando così il servizio pullman offerto agli utenti del territorio. Un’operazione da 20 milioni di euro, già approvata dal Consiglio di amministrazionea di Vco Trasporti, che non ha per ora convinto tutti i membri dell’assise di palazzo Flaim. La disponibilità a cedere da parte dell’imprenditore che possiede Comazzi, invece, ci sarebbe già.

L’operazione, così emerge, potrebbe andare in porto nel giro di un paio di anni. L’ok del consiglio comunale, va precisato, non è comunque requisito essenziale. Vco Trasporti ha una novantina di dipendenti, 55 mezzi e linee assegnate dall’Agenzia della mobilità piemontese, Comazzi dà lavoro a un’ottantina di persone e dispone di altrettanti pullman. Offre anche del servizio Alibus, ovvero dell’importante collegamento con l’aeroporto di Malpensa.