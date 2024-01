"È tragicomico che i comuni si autodichiarino liberi da lupi e orsi"

Sono un saltuario lettore di Ossolanews. Ne apprezzo lo stile e il desiderio di informare su luoghi che conosco bene perché è spesso in quelle valli che vengo spesso a “farmi la gamba” in vista di qualche spedizione.

Sono rimasto colpito dal proliferare in diversi consigli comunali di una delibera che definirei sinteticamente tragicomica con la quale alcuni Comuni si sono autodefiniti liberi da orsi e lupi. L’inizio è già fuorviante: I lupi e gli orsi non sono innocui animali da coccolare, come a volte vengono ritratti da persone che non conoscono gli animali per esperienza diretta ma per la frequentazione di parchi tematici o di giardini zoologici.

Sempre maligna l’idea di attribuire ad altri esperienze che magari non li riguardano. Io non frequento zoo e parchi tematici ma ho visto (senza mai incontrare consiglieri comunali ossolani) gli orsi bruni del lago Kurili in Kamchatka, son vissuto una settimana nel Kodiak Brown Bear Center regno degli orsi Kodiak, ho visto gli orsi neri nel West Canada, i Grizzly del Denali, gli orsi bianchi alle Svalbard e così via. Proprio per questo non credo che siano animali da coccolare, ma con cui convivere come fanno serenamente le popolazioni di quelle terre con pochi, semplici, chiari accorgimenti (che nessuno qui segue o conosce).