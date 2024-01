Ossola Amica dell'Ugi: ''Grazie a chi è stato al nostro fianco nel 2023''

‘’La nostra associazione è cresciuta molto, siamo un punto di riferimento sul territorio, abbiamo uno stretto contatto con Ugi Torino e l'Ospedale Regina Margherita. Abbiamo avuto modo di stringere diverse collaborazioni e cosa di cui andiamo fieri abbiamo usato la parola inclusione in modo concreto. Stiamo già lavorando per organizzare gli impegni per un 2024 sempre nel segno del sostegno ai bambini malati e alle loro famiglie tenendo sempre un occhio attento anche al nostro territorio’’. Chi parla è Damiano Bassi, fondatore di Ossola Amica dell’Ugi, l'associazione che da alcuni anni sta portando avanti numerose iniziative per aiutare e stare vicino a chi – malati e le loro famiglie - deve affrontare la cure lontano da casa.

Bassi coglie l’occasione delle feste per ringraziare ‘’tutti coloro che sono stati al nostro fianco tutto il 2023’’.

‘’Insieme – dice – abbiamo sostenuto Ugi con la creazione di nuovi alloggi e le famiglie, ma anche dato nuove attrezzature all’ospedale Regina Margherita, soprattutto materiale didattico per la scuola dell’ospedale. Ringraziamo la Colline degli Elfi, ma anche realtà locali come il Corpo volontari del soccorso di Villadossola per il progetto trasporto pazienti oncologici, il reparto di neuropsichiatria infantile di Domodossola, il servizio psicologico di Casa don Gianni e l’associazione dottor Clown Vco. Abbiamo poi collaborato con il Centro Sesamo di Pallanzeno, il Centro Diurno di Pieve Vergonte, Enaip Domodossola; collaborazioni e inclusione che ci hanno arricchito personalmente. Ma anche un grazie per il progetto Laboratori solidali con i bambini a Natale, seguito dall’Enaip di Domodossola, dal centro Sesamo e dal Centro Diurno: laboratori eseguiti dai nostri volontari. Ma anche un grazie al nostro negozio solidale che ci ha permesso di incontrare tutti voi’’.

Insomma, un anno ricco di solidarietà e di altruismo!