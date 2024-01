La minoranza assente ai lavori consiliari, Ferroni: "Situazione imbarazzante"

“La seduta del consiglio comunale del 28 dicembre scorso era un’occasione importante, in quanto di fatto era il consiglio di metà mandato, in cui si realizza idealmente un resoconto dell’attività fin qui svolta e si progetta la seconda metà del quinquennio”, si legge in un comunicato stampa diffuso da Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola. “Personalmente ho dichiarato, senza essere smentito, che ritengo che questa prima parte del nostro mandato ci abbia portato a dei risultati eccezionali. A mia memoria nessuna amministrazione può vantare la realizzazione in un mandato di due scuole nuove e di una nuova sede municipale che recupera un edificio storico importante, parliamo infatti di circa 6 milioni di investimenti solo nei cantieri principali”.

“Non sono stato smentito dalla minoranza, anche perché nel loro gruppo erano assenti tre consiglieri su quattro, non si sono presentati Orio, Maesano ed il nuovo capogruppo Facciola, che hanno lasciato al solo Lorenzo Iaria l’onere di rappresentare i loro elettori. Di fatto la minoranza di Crevoladossola ha deciso di non partecipare all’approvazione del Bilancio di previsione e non ha portato nessun elemento di discussione nella sede delegata; infatti, come accade da sempre non è stato presentato nessun emendamento al Bilancio né nessuna osservazione formale”, prosegue il primo cittadino.

“Il dibattito è stato, come al solito, a tratti stucchevole, con l’unico consigliere di minoranza presente impegnato nella consueta girandola di numeri casuali allo scopo di cercare impressionare il pubblico presente, ad esempio il consigliere ha cercato di convincerci che la differenza fra 10,6 e 9,9 è uguale a 0,1 con buona pace della teoria dei numeri decimali”, continua Ferroni. “Credo veramente che questa sia una situazione imbarazzante non solo per gli elettori della lista di minoranza. ma per tutta la comunità crevolese. Il sottoscritto ha il massimo rispetto degli elettori, anche dei numerosi che hanno legittimamente scelto di non sostenerci, ma i primi che devono essere rispettosi del loro ruolo sono i membri del gruppo di minoranza, anche sulla complessa questione cava non si presentarono in aula e ci vollero mesi per estorcergli una posizione pubblica”.

“Quello che ho da dire – conclude il sindaco - potrà sembrare insolito, ma sento il dovere di fare un appello per sostenere il punto di vista degli elettori crevolesi che non ci hanno votati nel 2020, credo che questi abbiano il diritto di essere rappresentati nelle loro legittime critiche all’operato del sottoscritto e della sua amministrazione, e questo potrà avvenire solo se questa gruppo di minoranza lascerà spazio a persone più motivate che possano mettere in discussione nelle sedi opportune il nostro operato e portare elementi di discussione nel consiglio comunale”.