"Sulle assunzioni degli infermieri, la Regione rispetti l'accordo con Azienda Zero"

“Siamo venuti a conoscenza del mancato rispetto da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte dell’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in merito a un unico concorso di Azienda Zero per 226 infermieri totali suddivisi per tutte le Aziende Sanitarie del Piemonte. Per questa ragione, la Cisl Fp chiede l’immediato annullamento di tutti i concorsi differenti da quello sottoscritto banditi da alcune Aziende Sanitarie della regione”.

Lo ha dichiarato Moreno Maraffa, coordinatore Professioni Sanitarie Cisl FP del Piemonte, aggiungendo che “Dopo la nostra segnalazione confidiamo nella netta presa di posizione da parte dell’assessorato per rendere credibile quanto di buono è stato costruito in una sede che dovrebbe essere sacra visti gli accordi sottoscritti e cioè quella dell’Osservatorio regionale. Quest’ultimo, che è un organismo di controllo e trasparenza di cui le organizzazioni sindacali vanno orgogliose, serve proprio a far rispettare le regole e a dare a tutti le stesse possibilità nell’ambito della sanità regionale”.