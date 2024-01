Si vola in Finlandia con il progetto Erasmus

Una bella opportunità per giovani dai 16 ai 20 anni per viaggiare in Finlandia con il progetto Erasmus promosso da Eurodesk Provincia del Vco e Vedogiovane. L'iniziativa, completamente finanziata e dunque a costo zero per i ragazzi, è riservata a chi ha tra i 16 e i 20 anni: si volerà in Finlandia, a Kokkola, per lo scambio invernale "Highway to healty youth", dal 26 Febbraio al 03 Marzo 2024.

L'iniziativa è rivolta ai ragazzi residenti nel Vco, con priorità a quelli residenti nei comuni Fondo Giovani Provincia del Vco. Nel corso dell'Erasmus saranno affrontati questi temi: healthy mind, healthy body, healthy planet. Info e adesioni presso l'Eurodesk Provincia del Vco 348.3649459 aru@provincia.verbania.it entro il 13 gennaio. L'iniziativa è una delle Azioni del Progetto "Generazione Europa" di Provincia del Vco, Fondazione Comunitaria del Vco, Comuni Fondo Giovani Provincia del Vco, Vedogiovane.