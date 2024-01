Successo a Re per la Befana dal campanile FOTO

Tanta gente, sia della valle che turisti, hanno assistito sabato pomeriggio ai festeggiamenti dell’Epifania a Re. Il pomeriggio si è aperto con la Corsa delle Befane, per poi proseguire alle 16.30 con la Santa Messa in Santuario con la presenza della Sacra Famiglia e l’arrivo dei Re Magi. Infine per la gioia dei più piccini è arrivata la Befana, scesa dal campanile, grazie all’organizzazione in collaborazione con la stazione vigezzina del soccorso alpino civile.