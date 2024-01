''No alla centrale idroelettrica al ponte napoleonico di Migiandone''

‘’E’ assalto all'acqua, un investimento di una quindicina di milioni di euro che vede in "concorrenza" tra loro due aziende del settore energetico, che vorrebbero trasformare il ponte Napoleonico sul fiume Toce, all'altezza di Migiandone, in una centrale di produzione idroelettrica’’.

La denuncia arriva da Italia Nostra Vco che attacca l’ipotesi di una centrale di produzione di energia a ridosso del ponte che supera il Toce a Migiandone.

‘’In teoria le salvaguardie ci sarebbero tutte – scrive Italia Nostra - : vincolo paesaggistico, vincolo architettonico, divieti di alterare il regime idrico entro il confine del Parco Nazionale: chi più ne ha, più ne metta. Ma nonostante questo, ad esempio, il Parco Nazionale stenta ad esprimersi: dovrebbe dire no e invece chiede lumi al Ministero’’.

Poi Italia Nostra prosegue: ‘Il progetto dovrebbe essere rimesso in pubblicazione, riaperte le osservazioni, ma leggiamo che, forse, l'Ente Provincia vuole decidere alla prossima imminente conferenza. Insomma adesso ha fretta...’’.

Dal sito della Provincia del Vco, appare che in realtà sarebbero tre i progetti sottoposti alla fase di valutazione. Uno – la pratica è la numero 568 – presentato dalla società Edison, un altro - pratica 567 – presentato della SuperOssola, infine la pratica 561 della società Valbianca srl di Domodossola.

Quand'era attiva, Superossola (costituita nel 2011 e partecipata da tutte le Unioni montane dell'Ossola) sembrava puntare molto sulla centrale sul Toce. Il progetto prevedea un investimento da 12 milioni, in grado di generare utili per 1,800 milioni di euro l'anno. Ma, ora, la società SuperOssola è stata messa in liquidazione.

‘’Per il progetto di una centrale al ponte di Migiandone, Superossola è stata esclusa per non aver prodotto in tempo utile la documentazione richiesta – spiega il dottor Claudio Zucchi, liquidatore di Superossola - . La società peraltro venderà in asta pubblica, entro il mese di gennaio, un altro progetto di centrale alimentata dallo scarico acque della Hydrochem di Pieve Vergonte’’.



Infatti uno degli ultimi atti della società era stata proprio la domanda fatta nel 2017 per la concessione della derivazione d'acqua di Prata di Vogogna che era di Hydrochem.