Domobianca365 riparte con l'apertura della seconda seggiovia

“Tutto sommato siamo soddisfatti, abbiamo lavorato discretamente nonostante solo due piste aperte, ora aspettiamo qualche altra nevicata per iniziare sul serio la stagione invernale”. Federico Sciagata, direttore di Domobianca365, non nasconde che è una stagione difficoltosa, viste le poche nevicate, ma la macchina della stazione sciistica di Domodossola è rodata e le forze e l'impegno messi in campo hanno permesso di garantire l'apertura degli impianti, seppur in misura ridotta, e regalare comunque belle giornate sulla neve agli appassionati.

“Per noi il periodo delle vacanze natalizie vale il 30% dell'intera stagione - prosegue il direttore - La scuola sci ha lavorato molto bene, così come i rifugi. Non possiamo che guardare con fiducia ai prossimi mesi”. E infatti, dopo qualche giorno di chiusura, questa settimana a Domobianca365 sarà in funzione anche la seconda seggiovia e si sta lavorando per consentire l'apertura di tutti gli impianti e le piste nel più breve tempo possibile, confidando nel meteo che dalla prossima settimana potrebbe portare qualche centimetro di neve. Anche il notturno è quasi al via, e dovrebbe partire già la prossima settimana.

A Domobianca365 però non c'è solo lo sci: tanti gli eventi in programma, tra cui la festa a tema "Vacanze di Natale" con cena in quota e tanta musica, in programma la sera di sabato 13 gennaio. Gradito ovviamente l'abbigliamento a tema.