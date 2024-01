Il sindaco Lucio Pizzi sollecita Rfi: "Bisogna abbattere le barriere architettoniche della stazione"

Da tempo, ormai, numerosi cittadini lamentano problemi di accesso alla stazione di Domodossola, in particolare dovuti alla presenza di barriere architettoniche. Il sindaco Lucio Pizzi ha dunque deciso di inviare una lettera alla Rete Ferroviaria Italiana per chiedere un tempestivo intervento.

“Al sottoscritto e agli Uffici di questo Comune continuano a giungere ripetute lamentele in relazione alle barriere architettoniche che purtroppo caratterizzano tutte le scale di accesso dei binari della Stazione Internazionale di Domodossola”, esordisce il sindaco. “L’accesso ai binari è quindi di fatto impedito alle persone con difficoltà di deambulazione, dotati di sedia a rotelle o di passeggino”.

“L’ascensore funzionale al raggiungimento dei binari nn. 2 e 3 – prosegue il primo cittadino domese, rivolgendosi alla Rete Ferroviaria Italiana - è in realtà collegato e di competenza della Ferrovia Vigezzina-Centovalli e il suo ripristino, che ho nuovamente sensibilizzato, non risolverebbe comunque quanto di vostra competenza, in particolare per i binari 4,5 e 6. Mi permetto cortesemente di aggiungere che la Stazione Internazionale di Domodossola, anche per il suo importante ruolo di collegamento con la vicina Svizzera, necessiterebbe di una manutenzione generale più accurata e costante”.

“Considerato – conclude Lucio Pizzi - che l’abbattimento delle barriere architettoniche risulta opera imprescindibile e non più procrastinabile in una Stazione Internazionale che vede ogni giorno il passaggio di numerosi viaggiatori e turisti, sono a chiedere cortesemente un urgente intervento nell’ottica di rendere dignitosamente e civilmente funzionale la Vostra proprietà”.