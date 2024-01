Via al corso per soccorritori del Corpo Volontari di Villadossola

È in partenza il corso 2024 per diventare volontario soccorritore presso il Corpo Volontari di Villadossola. Un corso che ha lo scopo di formare le figure in grado di operare a bordo delle ambulanze, per svolgere sia servizi di emergenza che ordinari, come trasporti non urgenti e dimissioni, ma non solo.

"Il corso per volontario soccorritore accresce la cultura personale - dice Rocco Palamara, consigliere che si occupa della formazione all'interno dell'associazione - e sarebbe importante che chiunque lo frequentasse, a prescindere dalla volontà di diventare volontario e operare sulle ambulanze. Si apprendono i principi base del primo soccorso, le tecniche e le manovre da mettere in pratica nel caso ci si trovasse nella situazione di dover prestare soccorso a un familiare, a un conoscente o a un passante".

Il corso, che abilita anche all'uso del defribillatore, sarà presentato ufficialmente venerdì 26 gennaio alle ore 20.30 presso la sede del Corpo Volontari del Soccorso, in via Fonderia 5 a Villadossola. In quella occasione sarà possibile ricevere tutte le informazioni e avere risposte a dubbi o domande.