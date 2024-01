''Il sindaco ha convocato il consiglio quando tre di noi erano impegnati altrove''

Non si è fatta attendere la replica della minoranza alla presa di posizione del sindaco sull’ultimo consiglio comunale.

“Ero presente solo io - dice ilconsigliere Lorenzo Iaria - perché gli altri tre consiglieri avevano degli impegni improrogabili. Certo che se il sindaco, come da noi chiesto, prima di convocare il consiglio ci coinvolgesse maggiormente sulla data non avremmo di questi problemi. Preciso che solo in un’occasione non abbiamo presenziato alla seduta del Consiglio Comunale, mentre in un’occasione abbiamo abbandonato i banchi del consiglio per la prepotenza e volgarità dei toni rivolti nei nostri confronti e al pubblico presente in sala, invece in un’altra occasione il sindaco ha convocato la riunione nella stessa data in cui tutto il gruppo era impegnato in una riunione elettorale a Preglia.

Poi la precisazione sul perché non si è votato a favore del bilancio. Un aumento di duecento mila euro deliberato nei mesi scorsi per l’Imu, giocando sui decimali, per dire che si è mantenuta un’aliquota più bassa del massimo che la legge consente di applicare, è per noi tollerabile come il debito fuori bilancio di 65 mila euro per aver perso una causa su diritti sacrosanti spettanti al comune di Crevoladossola, a causa degli errori compiuti non è accettabile. Su questo come minoranza invieremo una nota alla Corte dei Conti che, per legge, deve valutare questo debito e verificare se non ci sono responsabilità amministrative. Se lo può scordare che gli elettori che ci hanno sostenuto con il 49,97 % dei voti, la prossima volta voteranno per uno che ci ha messo 13 anni per costruire una scuola e che ha visto lievitare le spese da quando c'è lui, di quasi il 300 % con continue modifiche e varianti “.

Dice Iaria: ''Ferroni si lamenta che il nostro gruppo non ha presentato emendamenti al Bilancio, ben sapendo che anche se lo facessimo li boccerebbe immediatamente perché non c’è spazio per noi che abbiamo immaginato nel nostro programma elettorale il completamento della Villa Renzi come Casa per Anziani e il municipio al posto della ex scuola elementare. Senza parlare del fatto che si è perso un’occasione d’oro con il Pnrr di realizzare il Piano di Assetto Idrogeologico di Fosmagna, con un canale di gronda a monte della ferrovia, interrompendo una serie d’investimenti che è iniziata con lo sviluppo dell’abitato di Preglia alla fine degli anni 60’. Come al solito fa lo spocchioso inventandosi che mai prima di lui, nessuna amministrazione abbia fatto meglio''.