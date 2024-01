Quando si parla dello scaldabagno elettrico Ferroli ci si riferisce a un dispositivo di alto livello. Però per chi deve sostituire il suo vecchio dispositivo è anche interessante capire la differenza con lo scaldacqua elettrico.

Di base entrambe le soluzioni possono essere efficienti nel momento in cui c'è necessità di trovare una soluzione efficiente per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria: ed ecco perché è bene conoscere le caratteristiche tecniche di ognuno dei due, fermo restando che la cosa più importante è sempre rivolgersi a un'azienda di alto livello, leader nel settore del riscaldamento, e non solo, come Ferroli.

Quindi analizzando i pro e i contro di ogni situazione si può trovare quello che si stava cercando in base alle proprie esigenze, prendendo quindi una decisione consapevole.

Però per evitare di sbagliare, e di fare errori che farebbero solo spendere i soldi inutilmente, è meglio parlare con un esperto il quale dopo un sopralluogo può dare il consiglio più adatto, andando prima a considerare molti aspetti come il tipo di ambiente e la portata d'acqua richiesta.

Possiamo quindi vedere come lo scaldabagno elettrico sia un'alternativa a quello a gas che è sempre stato considerato più classico, nel senso che in questo caso, invece di utilizzare la combustione del gas per riscaldare l'acqua, si impiegherà energia elettrica, che funziona attraverso una resistenza, e che dovrà cedere calore al liquido che c'è nel serbatoio, con quello che è un vero e proprio fenomeno termico.

Si può dire quindi che non servirà in questo senso l’allaccio del gas, e anzi sarà possibile installare lo scaldabagno in qualunque punto della casa, senza avere troppi problemi e senza doversi porre troppi limiti, anche perché non saranno generati i fumi di scarto come avviene per quanto riguarda i modelli a gas.

Inoltre è bene ricordare che il funzionamento dello scaldabagno elettrico è abbastanza semplice intuitivo, nonché alla portata di tutti, visto che per esempio si tratta di un dispositivo anche abbastanza facile da montare, fermo restando che è sempre meglio parlare con un tecnico specializzato.

Altre differenze con lo scaldabagno a gas

Innanzitutto ricordiamo che lo scaldabagno a gas è un sistema tradizionale: ed ecco perché sarà importante occuparsi del collegamento alla rete di distribuzione pubblica del gas stesso, oltre al fatto che in questo caso il montaggio deve essere portato avanti da professionisti esperti e qualificati, anche perché ci sono dei limiti previsti dalle leggi in base al modello, e alle regole da rispettare sull’ evacuazione dei fumi.

Inoltre questi dispositivi rispetto a quelli elettrici richiedono una manutenzione più frequente e curata, anche se comunque si può ottenere acqua calda rapidamente attraverso dimensioni di installazione più contenute con i sistemi istantanei.

In definitiva si può dire però che lo scaldabagno elettrico è sicuramente una soluzione economica e versatile maggiore rispetto a quello a gas, soprattutto se si sceglie Ferroli, e soprattutto se si ha a che fare con un centro assistenza di alto livello, che sarà di aiuto per quanto riguarda la scelta, e poi per quanto riguarda la manutenzione e l'installazione.