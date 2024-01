Quando parliamo di un servizio spurgo parliamo di uno dei servizi più importanti per un corretto funzionamento dei vari sistemi e impianti ed ecco perché ogni volta che parliamo di questi servizi la prima cosa che ci teniamo a sottolineare è quanto siano importanti per la collettività e quindi quanto sia importante il lavoro che fanno questi professionisti nel settore per noi.

Spesso magari ne sappiamo anche poco dell'argomento perché viviamo in un condominio ed è l'amministratore che ha il compito di interloquire con loro se per esempio abbiamo fatto installare una fossa biologica che poi avrà bisogno di interventi di manutenzione e di pulizia per evitare che esondi, e quindi dovrà deve essere svuotata per evitare la fuoriuscita di liquami e parliamo di quei rifiuti che sono molto pericolosi per l'ecosistema e per la salute pubblica.

Queste fosse biologiche vengono installate in quei condomini o in quei casolari o in quelle case che magari sono isolate e non si sono potute allacciare alla rete fognaria pubblica, e sono delle fosse settiche che servono ad accogliere gli scarichi che arrivano dalle abitazioni.

Quindi chiaramente quando vengono a fare poi questi interventi dovranno controllare se si sono accumulate foglie sedimenti come spesso succede così da evitare anche la formazione di odori sgradevoli che comunque non è mai un buon segno perché vuol dire che la fossa ha dei problemi.

La stessa cosa la diremmo anche eventualmente per un pozzo nero che comunque ha le stesse caratteristiche, anche se è ancora più delicato di una fossa biologica perché non ha un condotto di deflusso e quindi deve essere pulito ancora più frequentemente.

Un'altra cosa interessante quando si parla di spurghi come facciamo in questo articolo è fare riferimento ad un intervento di spurgo delle grondaie e quest'ultime. sì, svolgono un ruolo molto importante per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'acqua piovana che arriva nei tetti e anche in questo caso si parla sempre di un pericolo di accumulo di materiali ai quali già abbiamo fatto riferimento, come delle foglie o dei detriti e quindi un pericolo di ostruzione del flusso dell'acqua.

Non possiamo pretendere per telefono un preventivo preciso da parte delle imprese di spurghi

Purtroppo, sempre quando si parla di argomenti come questo siamo costretti a sottolineare, la difficoltà nella quale ci potremmo imbattere ove volessimo avere per telefono un preventivo dettagliato rispetto a un loro servizio di spurgo e questo perché ogni servizio è specifico e dipende dalla situazione che incontreranno i tecnici in questione.

Certamente per telefono si potrà parlare intanto del costo di chiamata e poi potranno dirci in generale le loro tariffe e poi sarà di persona che si sbilanceranno per un preventivo più preciso.

Abbiamo fatto finora riferimento alla possibilità che la persona abbia già un'impresa di spurgo di fiducia e non è scontato e sarebbe meglio così non si perde tempo nella ricerca ogni volta, ma in tutti i casi se ancora questa impresa non c'è bisogna trovarla magari su internet.