Giornata della gratitudine, a Domodossola targa e monumento per il Generale Dalla Chiesa

Il 16 gennaio 2024 ricorre la "Giornata di gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie", istituita dalla Regione Piemonte per esprimere riconoscenza verso quei corpi dello Stato che si impegnano in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

A Domodossola il programma delle celebrazioni della ricorrenza è ricco: lunedì 15 gennaio, a partire dalle ore 9.30, nell'aula magna della Scuola Media "Gisella Floreanini" si svolgerà la conferenza "Contrasto alle mafie: l'attività delle Forze dell'Ordine". Interverranno il dirigente scolastico della Scuola Media di Domodossola, il sindaco Lucio Pizzi, il Comandante carabinieri di Domodossola, il Comandante della Stazione Sagf di Domodossola, il Commissario della Polizia di Frontiera di Domodossola e il Comandante della Polizia locale di Domodossola.

Martedì 16 gennaio, giorno ufficiale della ricorrenza, alle ore 10.00 lungo la Tangenziale sarà posata la targa Largo Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e sarà scoperto il monumento a lui dedicato. La sala mostre "La Motta" , in piazza Fontana, ospiterà invece, dal 16 al 21 gennaio, la mostra "La divisa nei secoli" a cura di Stefano Bartolucci. L'inaugurazione è in programma martedì 16 gennaio alle ore 11.00. La mostra sarà poi visitabile il martedì 16 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 e da mercoledì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Infine, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.