Il giovane pianista domese Amir Salhi in concerto a Roma

Con l’arrivo del nuovo anno, riprende la stagione musicale della Young Artists al Nuovo Rettorato di Roma. È conosciuta come la casa dei migliori giovani pianisti italiani, e ospita numerosi concerti che fanno parte della stagione di Roma Tre Orchestra. Mercoledì 10 gennaio un nuovo appuntamento con “Young Artists Piano Solo Series”, che vede protagonista il pianista domese Amir Salhi.

Classe 2002, è nato a Domodossola e – nonostante la giovanissima età – ha già ottenuto numerosi successi a livello nazionale e internazionale, aggiudicandosi ben 56 premi. A febbraio 2022 ha conseguito la Laurea di secondo livello di Pianoforte presso il Conservatorio Maderna di Cesena. Attualmente è iscritto al biennio di pianoforte con curvatura solistico concertistica presso il Conservatorio Pollini di Padova, e continua a frequentare l'Accademia pianistica Giovani Talenti di Alzate Brianza.

Per il suo concerto romano, Amir Salhi esegue diversi brani: “Ciaccona” di J. S. Bach e F. Busoni, Sonata n. 23 in fa minore op. 57 "Appassionata" di L. v. Beethoven e Fantasia in fa minore op. 49 di F. Chopin.