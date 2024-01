Prima "Rassegna Corale Desmòs" diretta da Luca Allegranza

L'Associazione Desmòs è entusiasta di annunciare la prima edizione della "Rassegna Corale Desmòs", con la direzione artistica del giovane compositore e direttore di coro ossolano, Luca Allegranza. La rassegna si propone di creare uno nuovo spazio per la musica corale, promuovendo la coralità nel nostro territorio. Il pomeriggio del 14 gennaio sarà dedicato alla condivisione musicale, con la partecipazione di quattro cori: il Coro "Desmos" diretto da Salvatore Sciammetta, il Coro "Voci del Cistella" diretto da Luca Allegranza, il Coro "Iris" diretto da Barbara Faustini e il Coro "Mottarossa" diretto da Pietro Delfrati.

Il repertorio proposto abbraccia un'ampia gamma di stili, offrendo un'esperienza eclettica che si adatta a diverse preferenze e gusti musicali. Il concerto si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 18, presso la Chiesa di San Giuseppe delle Monache, situata in via Paolo della Silva, 14, Domodossola (VB). Invitiamo tutti gli appassionati di musica corale e la comunità locale a partecipare a questa straordinaria serata. Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, contattare Luca Allegranza +39 339 740 9163.