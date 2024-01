L'ossolana Camilla Comazzi alle Olimpiadi Invernali Giovanili

Un'ossolana in Corea del Sud. Ci sarà infatti anche Camilla Comazzi nella spedizione azzurra della Fisi che parteciperà alle Olimpiadi Giovanili degli Sport della Neve in calendario nell'est asiatico. Partenza fissata per il 15 gennaio da Linate, cerimonia d'inaugurazione il 19 a Gangwon. Camilla, ovviamente, sarà protagonista nella disciplina che l'ha consacrata ai vertici mondiali, il salto con gli sci dal trampolino. Sarà in gara individualmente il 20 gennaio, il giorno dopo invece prenderà parte alla prova a squadre miste insieme a Noelia Vuerich, Maximilian Gartner e Martino Zambenedetti.