Disabato (M5S) contro Cirio sulla sanità: "Trovi una soluzione per il sovraffollamento"

Il Movimento 5 Stelle si schiera contro l’amministrazione di Alberto Cirio. Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, ha infatti rilasciato una nota nella quale sferra un duro attacco al presidente della Regione sul tema della sanità e, in particolare, dei pronto soccorso pimontesi, ormai sempre più sovraffollati.

“Dopo i festeggiamenti inopportuni di ieri mattina per la riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè, da lui stesso chiuso per tre anni, Cirio ha deciso di rincarare la dose rispondendoci che se ogni campagna elettorale portasse la riapertura di un servizio, lui vorrebbe essere in campagna elettorale permanente”, dichiara Disabato. “Ci chiediamo a questo punto come mai Cirio, nei suoi 5 lunghi anni di propaganda elettorale, si sia dimenticato di visitare i pronto soccorso piemontesi, nei quali centinaia di malati, anche anziani e fragili, aspettano per diversi giorni sulla barella in attesa di un posto letto che non c’è, il tutto mettendo a rischio i ricoveri ordinari e gli interventi chirurgici programmati e allungando di fatto le liste di attesa. Una situazione denunciata a più riprese dai sindacati Anaao-Assomed Piemonte e Nursind, rimasti totalmente inascoltati”.

“La realtà – conclude il capogruppo del M5S - è che il Centrodestra, nella gestione dell’emergenza sovraffollamento, ha pienamente fallito. Presenteremo un'interrogazione per capire cosa non abbia funzionato con il piano illustrato in pompa magna a dicembre del 2022. Oltre a tagliare nastri, Cirio visiti quegli ospedali dove medici e infermieri da settimane combattono in trincea per mantenere in piedi la sanità pubblica, quella stessa sanità che la sua Giunta sta sempre più affossando”.