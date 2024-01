Il sindaco Ferroni replica alla minoranza: "Affermazioni false e atte all'offesa"

Non si placano le polemiche tra il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni e la minoranza, accusata dallo stesso primo cittadino di non prendere parte ai consigli comunali e di sottrarsi ai propri doveri. Dopo l’attacco di Ferroni e la replica del consigliere Lorenzo Iaria, il sindaco torna ora sulla questione con un nuovo comunicato stampa. Queste le sue parole:

“Nel suo consueto stile il consigliere persegue la strategia della sistematica disinformazione per guadagnare quel poco di visibilità che certo non potrebbe conseguire con i lavori consiliari, a cui di fatto partecipa solo con riferimenti inopportuni e contenuti casuali. Anche nella sua nota stampa rileviamo affermazioni come di consueto infondate e atte all’offesa.

La questione della mancata condivisione della data è semplicemente una scusa banale per giustificare un’assenza causata da una mancanza di idee, Il consiglio del 28 dicembre era stato infatti comunicato alla minoranza in occasione del consiglio di fine novembre quindi con un mese di preavviso.

Per scagionarsi dall’imbarazzante spettacolo di una minoranza che, non avendo nulla da dire ai suoi elettori, non partecipa al consiglio del bilancio, elenca i motivi che lo hanno portato (unico presente) a votare contro il bilancio di previsione, portando a motivo l’IMU e il debito fuori bilancio della causa Serizzo. L’affermazione per cui nel consiglio del 28 dicembre si è aumentata l’Imu è semplicemente falsa, in quanto nel consiglio si sono confermate le tariffe dello scorso anno.

Anche sì falsa è l'affermazione per cui le spese della nuova scuola sono lievitate di quasi il 300% così come non ha senso l'affermazione sui presunti 13 anni di attività per il cantiere, visto che il sottoscritto è Sindaco dal 2015 e che il cantiere della scuola e iniziato nel 2020. È quindi evidente che si tratta di un tentativo maldestro di sminuire il risultato eccezionale della nostra amministrazione sulla conversione dell’eco mostro ex palazzetto dello sport con una narrazione rancorosa.

Per quanto riguarda il debito fuori bilancio, per chiarezza voglio ribadire che la sua segnalazione è già stata fatta, come di norma alla Corte dei Conti. Voglio dire chiaramente che il sottoscritto non ha nessun timore né remora a questa procedura, anzi auspico che possa essere finalmente l’occasione per fare il punto sulla vicenda, che si è originata fra il 2006 e il 2008, e a tale proposito ricordo che le responsabilità degli atti che potrebbero avere arrecato danno all’ente restano in carico a chi li ha approvati o gestiti e in nessun caso tali responsabilità vengono trasportate a chi quegli atti ha sostenuto nelle sedi giudiziarie, come erroneamente è stato sostenuto in questi anni. Inoltre, la questione è già stata oggetto di mia querela nei confronti del consigliere Iaria”.