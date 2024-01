Lazio-Roma 0-0, derby Coppa Italia in diretta

(Adnkronos) - Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024.

La Roma gestisce il possesso del pallone nelle battute iniziali. I giallorossi cercano lo spazio per affondare, la Lazio rimane raccolta a protezione della propria area: Paredes prova da fuori, Guendouzi fa muro.

LAZIO - (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA - (3-5-2) - Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.