Aperto un nuovo bando per il Servizio Civile Universale in Inac

Il Patronato Inac Cia ha aperto un nuovo bando per il Servizio Civile Universale: sono a disposizione tre posti, uno a Novara, uno a Vercelli e uno a Domodossola aperti ai giovani dai 18 ai 28 anni. Come da normativa nazionale, il servizio civile prevede un impegno di 12 mesi suddivisione in 25 ore mensili, con un assegno mensile forfettario di 507,30 euro.

I tre giovani vincitori del bando saranno assegnati ad un progetto dal titolo “Inclusione nel Nordovest”, che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita degli anziani residenti in Piemonte tramite l’accesso ai servizi di tutela e assistenza loro dedicati.

Giuseppina Fioramonti, direttore interprovinciale Inac Cia, spiega: “L’anno di progetto è sempre una valida opportunità di formazione ed esperienza. Gli operatori si occuperanno di analisi e mappatura dei servizi pubblici e privati territoriali a favore degli anziani, sistemi Intranet aziendali, attività di ricerca e studio della normativa e delle circolari interne, Elaborazione di materiale informativo, campagne di informazione, organizzazione di incontri e supporto informatico per gli anziani”.

È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 15 febbraio. Le selezioni avverranno poi nel mese di maggio, e le attività saranno avviate il 5 settembre 2024. Le candidature devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il sito di Inac Sia; al termine del processo di selezione, prima di essere inseriti nel sistema ordinario di lavoro, i candidati che vinceranno la graduatoria seguiranno un corso di formazione e avviamento alle attività.