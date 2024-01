Cambiamenti in vista per la Soms: nuova denominazione e nuovi servizi

La Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ha provveduto con un'assemblea straordinaria che si è tenuta il 15 dicembre dello scorso anno, ad iscrivere il Sodalizio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di conseguenza ha variato la denominazione, diventando Società di Mutuo Soccorso ETS (Sms – Ets) Domodossola.

Questo passaggio burocratico, che si è reso necessario a fronte della nuova normativa del Terzo Settore, comporterà diversi cambiamenti che si è iniziato ad affrontare in questo anno e che si dovrebbero completare entro il 2025. Il Consiglio è quindi impegnato a sviluppare ulteriormente le tematiche legate alla mutualità da garantire ai Soci, studiando diverse opzioni per implementare ulteriormente le coperture mutualistiche in essere già da diverso tempo.

Pertanto, oltre ai servizi forniti dal nostro magazzino Ausili sanitari, alla convenzione con Auser per il trasporto dei soci nelle strutture sanitarie del Vco e Novara, alle convenzioni con professionisti del settore medico che vengono sempre più ampliate, si è deliberato di fornire a tutti i Soci la tessera Fimiv/Mu.Sa. che darà agli iscritti la possibilità di accedere a numerose strutture mediche in tutto il territorio nazionale, usufruendo di scontistiche per molti degli esami specialistici forniti.

In questa ottica è stato inoltre concluso un accordo di collaborazione con l’Associazione Volontari Assistenza Sanitaria (Avas Ossola) di Villadossola, per poter dare un servizio di ascolto e compagnia ai nostri iscritti in caso di necessità.

Un altro capitolo di grande rilevanza che, auspicabilmente, vedrà la luce nel corso del prossimo anno, sarà la sottoscrizione di un accordo con una Mutua Assistenza che, su base volontaria, darà una copertura economica in caso di ricoveri, esami diagnostici, assistenza ospedaliera e molto altro.

Sarà compito del Consiglio individuare quella più rispondente alle nostre esigenze per poi poterla illustrare per un vostro favorevole accoglimento. Nel quadro di fornire ai Soci il più ampio ventaglio di offerte legate alla mutualità e salute, ha preso avvio nel 2023 il progetto “Conoscenza è salute” che, grazie alla disponibilità di numerosi medici, vede crescere il numero degli argomenti trattati. Per quest'anno sono previste ben 7 date in cui verranno affrontate patologie tra le più frequenti ed importanti.

Altre importanti novità di carattere generale riguardano l’avvio di un corso di alfabetizzazione digitale tenuto da un socio, insegnante qualificato, che sarà aperto solo agli iscritti e familiari conviventi. La presentazione del corso che avrà come obiettivo la possibilità di avere le nozioni sufficienti a gestire una pagina web, aprire una casella di posta mail, accedere ai siti istituzionali per le proprie esigenze ed evitare le principali trappole informatiche, è prevista per il 25 gennaio con inizio la settimana successiva. La Società è al lavoro anche per organizzare degli incontri di alfabetizzazione finanziaria per dare a tutti gli strumenti base necessari per conoscere meglio alcuni meccanismi legati ad investimenti che si volessero fare. Il fine ultimo è mettere tutti in condizione di evitare di assumersi rischi in modo inconsapevole.

Il tesseramento (20 euro annui) con consegna del bollino 2024, avverrà direttamente all'ufficio della sede di Via Teatro n. 3, che sarà aperto dal giorno 8 gennaio fino al 9 marzo con i seguenti orari: lunedì e sabato dalle 10.00 alle 11.30, da martedì a venerdì dalle 17.00 alle 18.30.