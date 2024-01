Minori in difficoltà, il Ciss Ossola cerca famiglie affidatarie

L'équipe affidi del Ciss Ossola è alla ricerca di famiglie che possano accogliere bambini in affidamento familiare. Sono, purtroppo, in aumento le situazioni di minori che si trovano in difficoltà. Per questo, il Ciss ha inviato un comunicato per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni a riguardo:

“L'équipe affidi del Ciss Ossola, a fronte delle sempre più numerose situazioni di minori in difficoltà, sta cercando risorse familiari disponibili ad accogliere bambini in affidamento familiare.

In particolare, in questo momento cerchiamo una famiglia per Veronica. È una bambina di 10 anni, con bisogni speciali. È simpatica, a volte un po’ pigra ma con un grande desiderio di sperimentare esperienze nuove e di partecipare con le sue capacità e i suoi limiti a tutto quello che gli viene proposto. Veronica ha bisogno di essere accolta in una famiglia che possa provvedere a lei, stimolarla, volerle bene ed aiutarla a mantenere i rapporti con i suoi genitori.

Altri due minori per i quali stiamo cercando una possibilità di accoglienza sono:

Jason ha 13 anni, è un ragazzo timido, timoroso e dolce. Ricerca il calore di una famiglia ma è anche spaventato dalle relazioni d'affetto. Le sue esperienze familiari l'hanno disorientato, confuso e reso diffidente, ha bisogno per questo di una figura paziente che lo possa comprendere, aiutare e affiancare nella crescita. Jason aspetta una famiglia o un single che possa diventare per lui una base sicura, per potersi affidare e poter così aprire il suo cuore.

Giorgio è un bambino di 7 anni, curioso, simpatico, a volte un po' esuberante. La mamma di Giorgio è da sola a crescerlo e non sempre riesce ad essere presente come il bambino avrebbe bisogno. Per Giorgio cerchiamo una famiglia che possa essere d'aiuto a lui e alla sua mamma, con piccoli gesti concreti, soprattutto quando lei è al lavoro (accompagnamento alle attività sportive, aiuto nei compiti o piccoli uscite ricreative).

Se sei disponibile ad aiutare i nostri bambini puoi contattare l'équipe affidi, al numero 032452598 interno 3, oppure inviare una mail a: equipeaffidi@ciss-ossola.it”.