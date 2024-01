Servizio Civile, Anpas mette a disposizione 11 posti nel Vco

I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni hanno la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale presso Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). Sono disponibili 11 posti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 13 posti nella provincia di Novara. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro le ore 14.00 del 15 febbraio. La durata del servizio è di 12 mesi, con un totale di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro.

I progetti di Anpas prevedono lo svolgimento di servizi di accompagnamento sia su pulmini sia su autoambulanze a favore di quei cittadini che devono effettuare visite o terapie come dialisi, trasporti interospedalieri, essere dimessi da ospedali o case di cura, frequentare centri diurni di socializzazione o riabilitazione. In molti casi gli utenti destinatari dei progetti possono essere persone con disabilità che spesso necessitano di essere aiutate negli spostamenti in quanto non autosufficienti o perché bisognose di particolari accorgimenti durante la fase del trasporto.

I volontari e le volontarie in servizio civile svolgeranno specifico corso, incentrato su tecniche di traporto socio-assistenziale e relazione di aiuto, che consentirà loro di ricevere l’abilitazione al trasporto infermi riconosciuta dalla Regione Piemonte e spendibile ai fini di una eventuale futura esperienza professionale in campo sanitario.

Elenco Associazioni Anpas della provincia di Novara (totale 13 posti disponibili): Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (3 posti), Sre Servizio Radio Emergenza Volontari Soccorso di Grignasco (2 posti), Pubblica Assistenza Novara Soccorso (3 posti), Volontari del Soccorso Cusio Sud-Ovest di San Maurizio d'Opaglio (5 posti).

Elenco Associazioni Anpas della provincia di Verbania (totale 11 posti disponibili): Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (2 posti), Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (3 posti), Croce Verde Gravellona Toce (2 posti), Squadra Nautica Salvamento Verbania (2 posti), Croce Verde di Verbania (2 posti).