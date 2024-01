Promozione, si riparte con la Juve Domo che ospita l'Omegna

Torna a parlare il campo in Promozione, dopoquasi un mese di pausa invernale. La capolista Briga, che guida il gruppo con sei lunghezze sul Baveno, vuole continuare il suo brillante cammino, e cercherà la settima vittoria consecutiva contro l’imprevedibile Dufour Varallo.

Il Baveno di mister Sottini per provare a restare nella scia del Briga dovrà espugnare il campo di Cameri, augurandosi di ripetere il 3-1 della prima giornata. I novaresi cercano invece di racimolare punti salvezza, ma finora sul proprio campo hanno faticato.

Fari puntati anche sul “Curotti” di Domodossola, dove la Juve Domo ospiterà l’Omegna di Fusè, in uno dei più classici derby del VCO. I granata hanno chiuso il girone di andata in maniera un po’ interlocutoria, ma sono convinti di poter ambire ai playoff, e avranno un Ceschi in più nel motore. I rossoneri vogliono fare risultato a Domodossola, per mantenersi davanti ai rivali, e punteranno sull’ex Petagine. All’andata finì 0-0.

Il Feriolo di Pierguido Pissardo riparte alla caccia della salvezza, sfidando sul proprio campo la sorprendente Fulgor Ronco Valdengo. All’andata vittoria si imposero i biellesi per 3-1.

Tutte le gare di domenica inizieranno alle ore 14.30.

Casale - Chiavazzese; Cameri - Baveno; Briga - Dufour Varallo; Feriolo - Fulgor Ronco Valdengo; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Trino; Arona - Momo; Juventus Domo - Omegna; Valdilana Biogliese - Valduggia