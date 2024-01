Donna investita in via Sempione: non è grave

Una donna è stata investita ieri pomeriggio a Villadossola, in via Sempione, all’altezza dell’incrocio con via Valdrè e via Vittoni. E’ stata urtata da un’auto poco distante dal negozio Il Ciclope mentre cercava di attraversare la strada col il suo cane. Sul posto un’ambulanza, i carabinieri e la polizia municipale. La donna però non ha riportato ferite gravi. L'investitore non è risultato positivo all'alcool test.